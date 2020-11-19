Украина в ООН рассказала, сколько крымчан сбежали из-за оккупации полуострова
С начала оккупации Крыма Россией в 2014 году только на материковую Украину выехали 45 тысяч крымчан. Россия же взамен замещает на полуострове украинское население своими гражданами.
Такое замещение населения противоречит Женевским конвенциям международного права в условиях войны. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
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Во время выступления на третьем комитете Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам украинский дипломат представил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".
В проекте этой резолюции Украина отмечает, что граждане в оккупированном Крыму оказались в безнадежной ситуации в вопросе прав и свобод.
Системные репрессии, выборочные задержания, преследования, внесудебные казни и пытки – все это является только частью мрачной картины того, что когда-то было гостеприимным украинским полуостровом,
– заявил Сергей Кислица.
Он подчеркнул, что 45 тысяч человек уже выехали из Крыма на материковую часть Украины. Между тем Россия перемещает на полуостров собственное население.
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