С начала оккупации Крыма Россией в 2014 году только на материковую Украину выехали 45 тысяч крымчан. Россия же взамен замещает на полуострове украинское население своими гражданами.

Такое замещение населения противоречит Женевским конвенциям международного права в условиях войны. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

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Во время выступления на третьем комитете Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам украинский дипломат представил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".

В проекте этой резолюции Украина отмечает, что граждане в оккупированном Крыму оказались в безнадежной ситуации в вопросе прав и свобод.

Системные репрессии, выборочные задержания, преследования, внесудебные казни и пытки – все это является только частью мрачной картины того, что когда-то было гостеприимным украинским полуостровом,

– заявил Сергей Кислица.

Он подчеркнул, что 45 тысяч человек уже выехали из Крыма на материковую часть Украины. Между тем Россия перемещает на полуостров собственное население.

Обратите внимание! Украина имеет официальные данные только относительно тех граждан, которые выехали на ее свободные от оккупации территории. Так как в Крыму украинская власть фактически отсутствует.



Впрочем, многие крымчане во время и после оккупации бежали и в другие государства. Кто-то уехал в Россию, хоть та и была агрессором. Многие поехали по другую сторону Черного моря – в Турцию. Также часть крымчан выехали в государства ЕС.