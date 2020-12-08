Сколько МАУ вернула пассажирам за отмененные из-за пандемии рейсы: сумма впечатляет
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" за апрель-ноябрь 2020 года вернула пассажирам почти 22 миллиона долларов. Именно столько стоили билеты на отмененные из-за пандемии рейсы.
В период с апреля по ноябрь 2020 года обработали 85,86 тысячи запросов пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
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В итоге оформили возврат на сумму в размере почти 22 миллионов долларов. Сейчас еще примерно 56 тысяч заявок остаются необработанными.
Сотрудники МАУ тщательно фиксируют каждое обращение и обрабатывают их по очереди,
– отмечают в компании.
В МАУ предлагают пассажирам такие опции в случае отмены рейса из-за карантина:
- переоформление билета на другие даты без удержания штрафов;
- оформление именного промокода на 125% уплаченной суммы, который действует 2 года с момента его выписки и позволяет использовать уже потраченные деньги на оформление нового билета;
- возврат денег за отмененный рейс на банковский счет.
По информации авиакомпании, с начала пандемии коронавируса в Центр поддержки клиентов ежедневно поступают тысячи запросов. МАУ пытается оперативно их прорабатывать.
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