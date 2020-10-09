Из-за боев в Нагорном Карабахе по состоянию на 8 октября погибли около 53 мирных жителей. В ООН обеспокоены таким количеством жертв и обстрелами населенных пунктов.

Среди погибших также есть дети. Об этом сообщает Управление верховного комиссара по правам человека.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала немедленно прекратить огонь по мирному населению. По информации Бачелет, населенные пункты обстреливали из тяжелого оружия.

Вызывает глубокое беспокойство то, что в последние дни мы видели,

– отметила Бачелет.

Верховный комиссар напомнила Армении и Азербайджану о международном гуманитарном праве по защите гражданского населения и инфраструктуры.

Обратите внимание! Бои в Нагорном Карабахе возобновились с 27 сентября, хотя конфликт между Арменией и Азербайджаном длится около 30 лет. Стороны обвиняют в эскалации конфликта друг друга. О том, что происходит на границе между странами, читайте здесь.