До сих пор большое количество парламентариев находится на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус. Также есть много работников аппарата Рады, инфицировавшихся COVID-19.

Несмотря на это, парламент работает в обычном режиме. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила вторая вице-спикер Рады Елена Кондратюк.

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К сожалению, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеет 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ. Мы желаем нашим коллегам и всем кто сейчас болеет скорейшего выздоровления,

– подчеркнула она.

Чем сейчас занимаются парламентарии

Восстановление антикоррупционного законодательства

Кондратюк также добавила, что над восстановлением антикоррупционного законодательства и разрешения конституционного кризиса сейчас работает рабочая группа парламента. В нее входят представители всех депутатских фракций и групп, а также трех профильных комитетов Рады. Заседание группы проходит в закрытом режиме.

Кондратюк выразила надежду, что до 1 декабря рабочая группа наработает и представит обществу соответствующие законопроекты.

Это будет общее видение того, как возвращать электронное декларирование и ответственность за недостоверное декларирование и каким образом будет решаться конституционный кризис,

– подчеркнула она.

Бюджет-2021

В Раде сейчас обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению. По словам Кондратюк, парламент готов рассматривать законопроект, как только он будет готов.

"Мне лично, как и многим народным депутатам, очень бы не хотелось возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам", – добавила вице-спикер.

Обратите внимание! Елена Кондратюк сейчас исполняет обязанности главы парламента, поскольку и спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук борются с COVID-19.