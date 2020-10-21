Одни сутки и почти 20 нарушений режима тишины: ОБСЕ о действиях на Донбассе
Только за одни сутки мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима прекращения огня. Все они – на территории Донецкой области.
Все нарушения зафиксировали в Донецкой области
Большинство нарушений боевики совершили в радиусе 5-ти километров от Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в отчете наблюдателей, который обнародовали 20 октября.
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Большинство нарушений совершили пророссийские боевики. Однако один раз в список попали и украинские защитники.
Один раз режим прекращения огня нарушили и в ВСУ
За полкилометра от Каменки выпустили 3 очереди из крупнокалиберного пулемета. Это были учения с боевой стрельбой ВСУ. Однако проходили они в зоне безопасности – с нарушениями.
С 27 июля ОБСЕ зафиксировала 1 735 нарушений режима тишины
Отметим, что с конца июля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в общей сложности 1 735 нарушений режима прекращения огня. Впервые пророссийские оккупанты прицельно обстреляли наши позиции еще 6 сентября. В результате огневой атаки погиб украинский воин.