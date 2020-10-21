Только за одни сутки мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима прекращения огня. Все они – на территории Донецкой области.

Все нарушения зафиксировали в Донецкой области

Большинство нарушений боевики совершили в радиусе 5-ти километров от Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в отчете наблюдателей, который обнародовали 20 октября.

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Большинство нарушений совершили пророссийские боевики. Однако один раз в список попали и украинские защитники.

Один раз режим прекращения огня нарушили и в ВСУ

За полкилометра от Каменки выпустили 3 очереди из крупнокалиберного пулемета. Это были учения с боевой стрельбой ВСУ. Однако проходили они в зоне безопасности – с нарушениями.

Обратите внимание! За сутки 19 октября ни одного нарушения на территории Луганской области не обнаружили.

С 27 июля ОБСЕ зафиксировала 1 735 нарушений режима тишины

Отметим, что с конца июля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в общей сложности 1 735 нарушений режима прекращения огня. Впервые пророссийские оккупанты прицельно обстреляли наши позиции еще 6 сентября. В результате огневой атаки погиб украинский воин.