Тишина и не снится: сколько нарушений зафиксировала ОБСЕ на Донбассе
Со времени установления режима прекращения огня на Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала почти 2,5 тысячи нарушений договоренностей. Среди них – 988 взрывов.
Только за сутки выявили более 30 нарушений
С 27 июля 2020 года было зафиксировано также 1 369 очередей и выстрелов. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ за 21 ноября.
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Только за одни сутки, 20 ноября, в Донецкой области выявили 32 нарушения режима прекращения огня. Из них 90% произошли к югу от Донецкой фильтровальной станции. На Луганщине – два нарушения возле Золотого.
Трое гражданских погибли в Горловке в результате взрыва
Также наблюдатели рассказали о гибели троих гражданских в результате взрыва возле шахты в Горловке. Трагический инцидент произошел еще 30 октября, все жертвы были родственниками. Причиной смерти стали многочисленные осколочные ранения.
Есть проблемы и на КПВВ
Как утверждают наблюдатели, боевики продолжают копать траншеи. Также есть проблемы на пунктах въезда – выезда. Оккупанты ограничивают свободу передвижения мониторинговой миссии неподалеку от Бердянского и Оленевки.
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