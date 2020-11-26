Оппозиция Армении заявила, что стороны договорились о том, что Азербайджану под контроль перейдет 181 населенный пункт возле Нагорного Карабаха. Вместо этого правительство Армении перед этим опубликовала список, где был только 121 населенный пункт.

Список из 121 населенного пункта являются названиями увеличенных общин, на самом деле Азербайджана переходит 181 населенный пункт. Об этом заявил депутат оппозиционной партии "Успешная Армения" Ваге Анфиаджян, передает Интерфакс. Интересно Армяне сожгли свою деревню, а потом узнали, что его не нужно возвращать Азербайджана К Азербайджану должен перейти 181 населенный пункт в 7 районах: 52 – в Лачинском районе,

8 – в Мартакертском,

16 – в Кельбаджарском,

29 – в Гадрутском,

2 – в Шушанском,

8 – в Аскеранском,

6 – в Мартунинском районе. Что известно о договоренности Азербайджана и Армении: Стороны договорились о перераспределении контроля за территориями в Нагорном Карабахе и близлежащих районах. В частности, в Карабахе оба государства остаются на тех позициях, где были на момент подписания соглашения.

Еще три района – Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский – должны полностью перейти под контроль Азербайджана. Два первых уже перешли.

Правда, есть один очень важный нюанс – перейти согласно с разделением времен СССР, а не современным. То есть по тому, которое было в начале войны. За 30 лет Азербайджан несколько изменил административное деление.