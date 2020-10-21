Войска Азербайджана продолжают активное наступление на Армению вблизи Нагорного Карабаха. Президент Ильхам Алиев заявил, что всего за сутки 20 октября его армия освободила сразу 25 населенных пунктов. Всего Азербайджан освободил уже 103 населенных пункта.

Крупнейшим из освобожденных пунктов является город Зангилан, что на юге недалеко от границ с Арменией и Ираном, сообщает турецкое агентство Anadolu.

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Сейчас в городе живут около 500 человек. Также азербайджанские войска освободили 24 села. Часть из них в Зангиланском районе, а остальные – в Нагорном Карабахе.

Наиболее показательным является то, что войска Азербайджана практически дошли до армянской границы. Если так пойдет и дальше, они смогут взять в кольцо войска Армении в Нагорном Карабахе.

Потери Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с начала боевых действий его армия уничтожила 241 вражеский танк. Еще 39 армянских танков взяли в качестве трофеев. Также обезвредили 70 вражеских установок "Град" и четыре комплекса С-300.

Ереван, пока не поздно, должен вывести войска из Азербайджана. Мы и дальше будем гнать оккупантов,

– заявил Алиев.

Кроме того, он подчеркнул, что считает себя счастливым человеком, ведь сообщает азербайджанскому народу приятные новости. Также политик анонсировал "большое возвращение".

"Мы на пороге большого возвращения. Азербайджан сделает все, что от него зависит, чтобы граждане страны, вернувшись на освобожденные земли, жили на них спокойно и благополучно", – пообещал президент.

Что же с потерями Азербайджана

Не секрет, что когда идут такие активные боевые действия, то потери, логично, должны быть с обеих сторон. Впрочем официальный Азербайджан отказывается их называть.

Ильхам Алиев ранее заявил, что назовет каждого из погибших военных Азербайджана сразу после завершения боевых действий.