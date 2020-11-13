В период с марта по октябрь 2020 года на Донбассе не в бою погибли 44 украинских военных. Из них по меньшей мере 39 бойцов покончили жизнь самоубийством.

Всего в Украине небоевые потери составили 979 человек. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в видеообращении, пишет 24 канал.

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Небоевые потери в Украине: основные цифры

703 бойца получили ранения или телесные повреждения.

276 человек погибли, из них 44 смерти наступили в зоне проведения ООС;

277 уголовных производств открыла военная прокуратура по фактам смерти бойцов в небоевой обстановке.

39 военных покончили жизнь самоубийством.

16 обвинительных актов направили в суд.

По словам генпрокурора, в результате боевых действий на Донбассе в марте – октябре погиб 21 военный и еще 199 получили ранения.

Обратите внимание! На Донбассе в 2020 году погибли не менее 70 военных, поименный список героев – читайте по ссылке.

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