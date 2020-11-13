Сколько небоевых потерь произошло на Донбассе за 7 месяцев: печальная статистика
В период с марта по октябрь 2020 года на Донбассе не в бою погибли 44 украинских военных. Из них по меньшей мере 39 бойцов покончили жизнь самоубийством.
Всего в Украине небоевые потери составили 979 человек. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в видеообращении, пишет 24 канал.
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Небоевые потери в Украине: основные цифры
- 703 бойца получили ранения или телесные повреждения.
- 276 человек погибли, из них 44 смерти наступили в зоне проведения ООС;
- 277 уголовных производств открыла военная прокуратура по фактам смерти бойцов в небоевой обстановке.
- 39 военных покончили жизнь самоубийством.
- 16 обвинительных актов направили в суд.
По словам генпрокурора, в результате боевых действий на Донбассе в марте – октябре погиб 21 военный и еще 199 получили ранения.
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