Сколько елок срубят для украинцев в 2020 году
Государственные предприятия лесного хозяйства в 2020 году планируют заготовить более 500 тысяч новогодних елок. Больше всего деревьев срубят со специально созданных плантаций, еще часть – во время проведения рубок ухода за молодняком.
Также елки срежут во время расчистки полос под линиями электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог и трубопроводов, при прочистке противопожарных просек. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
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В каких лесохозяйствах заготовят больше елок:
- В Волынском – 60 тысяч;
- Полтавском – 55 тысяч;
- Сумском – 40 тысяч;
- Кировоградском – 39 тысяч;
- Житомирском – 38 тысяч;
- Луганском – 31 тысячу.
Если делать деление по зонам районирования, то больше всего елок будет заготовлено не в горных районах, а на равнине,
– говорится в сообщении Гослесагентства.
Зоны Украины, в которых проведут заготовку елок / Инфографика Гослесагентство
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