Государственные предприятия лесного хозяйства в 2020 году планируют заготовить более 500 тысяч новогодних елок. Больше всего деревьев срубят со специально созданных плантаций, еще часть – во время проведения рубок ухода за молодняком.

Также елки срежут во время расчистки полос под линиями электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог и трубопроводов, при прочистке противопожарных просек. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

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В каких лесохозяйствах заготовят больше елок:

В Волынском – 60 тысяч;

Полтавском – 55 тысяч;

Сумском – 40 тысяч;

Кировоградском – 39 тысяч;

Житомирском – 38 тысяч;

Луганском – 31 тысячу.

Если делать деление по зонам районирования, то больше всего елок будет заготовлено не в горных районах, а на равнине,

– говорится в сообщении Гослесагентства.



Зоны Украины, в которых проведут заготовку елок / Инфографика Гослесагентство

Обратите внимание! В прошлом году лесные хозяйства Гослесагентства также заготовили более 500 тысяч новогодних елок. В среднем дерево можно было купить по цене 60 – 70 гривен за погонный метр. В 2018 году лесохозяйственные предприятия реализовали 472,8 тысячи елок. Стоимость одной елки в среднем составляла 69 гривен.