Чтобы полностью разминировать все районы Нагорного Карабаха, которые перешли под азербайджанский контроль, нужно около 13 лет. В Нацагентстве по разминированию заявили, что армянские военные заминировали основные объекты: линии электропередач, водные ресурсы, кладбища.

На обезвреживание боеприпасов, которые не взрвались на поле боя, нужно 5 – 6 лет. Об этом заявил директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

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На обезвреживание всех мин потребуется от 10 до 13 лет,

– сказал Ахмедов.

По его словам, войска Армении, оставляя карабахские территории, заминировали основные объекты:

линии электропередачи,

водные ресурсы,

кладбища.

Сейчас в Азербайджане работают над разработкой "дорожной карты" по расчистке территорий.

Сто планируют разминировать прежде всего

3 тысячи квадратных метров асфальтированных дорог;

примерно 7 – 8 тысяч квадратных метров полей сражений;

4 тысячи квадратных метров других территорий.

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