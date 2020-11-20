Сколько лет нужно Азербайджану для разминирования территорий Карабаха
Чтобы полностью разминировать все районы Нагорного Карабаха, которые перешли под азербайджанский контроль, нужно около 13 лет. В Нацагентстве по разминированию заявили, что армянские военные заминировали основные объекты: линии электропередач, водные ресурсы, кладбища.
На обезвреживание боеприпасов, которые не взрвались на поле боя, нужно 5 – 6 лет. Об этом заявил директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.
Ранее Армения и Азербайджан обменялись телами погибших военных: их более 200
На обезвреживание всех мин потребуется от 10 до 13 лет,
– сказал Ахмедов.
По его словам, войска Армении, оставляя карабахские территории, заминировали основные объекты:
- линии электропередачи,
- водные ресурсы,
- кладбища.
Сейчас в Азербайджане работают над разработкой "дорожной карты" по расчистке территорий.
Сто планируют разминировать прежде всего
- 3 тысячи квадратных метров асфальтированных дорог;
- примерно 7 – 8 тысяч квадратных метров полей сражений;
- 4 тысячи квадратных метров других территорий.
Конфликт в Нагорном Карабахе: основное
- Армения и Азербайджан конфликтуют из-за региона уже давно, однако в конце сентября 2020 года притязаний набрали новые обороты – начались боевые действия.
- 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения согласовали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Ряд регионов передали Азербайджану, а в Карабах ввели российских миротворцев.
- 20 ноября Азербайджану уже передали Агдамский район, до 25 ноября отдадут Кельбаджарский, к 1 декабря – Лачинский.
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