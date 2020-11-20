В Еврокомиссии подсчитали, сколько нужно денег, чтобы преодолеть последствия глобальной пандемии по всему миру. А также, чтобы окончательно остановить распространение COVID-19.

На это международному сообществу нужно будет потратить не меньше, чем 38 миллиардов долларов. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет на сайте Европейской комиссии.

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Она отметила, Эта сумма является очень большой, но эти расходы являются меньшими, если принимать во внимание реальную цену пандемии. Поэтому Еврокомиссия и международные партнеры ЕС письменно обратились к участникам G20, чтобы те их поддержали.

Подсчет

В Еврокомиссии отметили, что благодаря программе обеспечения вакцинами COVAX можно закупить до 2 миллиардов доз вакцины до конца 2021 года для стран с низким или средним уровнем доходов.

Сейчас выделили 1,8 миллиарда долларов для такой закупки. Но в целом для этого надо 5 миллиардов долларов.

Фонды также будут необходимы для тестирования и лечения в ACT-Accelerator. Общая потребность оценивается в 38 миллиардов долларов, из которых на сегодня доступны 4 миллиарда,

– сказала президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, Саммит лидеров стран G20 пройдет 21 – 22 ноября в онлайн-формате под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Тема встречи – "Реализация возможностей 21 века для всех".

Справка. ACT-Accelerator – инструмент противодействия COVID-19, который охватывает тестирование, лечение и работу над разработкой и распространением вакцин создали в апреле 2020 года. Этот инструмент соединил правительства, научное сообщество, представителей бизнеса, Всемирный банк и других в борьбе с пандемией коронавируса.

Также Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ни одна страна не сможет чувствовать себя в безопасности, пока все страны мира не преодолеют пандемию.