Ни одного отчета за 2020 год до сих пор не подали 119 политических партий. Всего, по данным Министерства юстиции, в Украине зарегистрировано 361 политическую партию, в частности в 2020 году создали 12 политсил.

Подробнее о поданных отчетах в НАПК

По состоянию на 1 декабря в Нацагентство по предупреждению коррупции поступило 511 отчетов партий. Только 242 подали отчеты за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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А в 2019 году свои отчеты подали 275 партий. Таким образом, 72 партии так и не отчитались о своей деятельности даже за 2019 год.

Отчеты, которые получило НАПК в 2020 году

За I квартал – 242 отчета.

За второй квартал – 187 отчетов.

За третий квартал – 82 отчета.

В НАПК добавляют, что конечная дата представления отчета в 2020 году даже за I квартал еще не наступила. Дело в том, что в марте Верховная Рада приняла закон, в котором говорит, что партии должны представить отчеты за 2020 год не позднее чем на 40 день после окончания мероприятий по предотвращению распространения COVID-19. Итак, сегодня последним днем для представления отчетов за все кварталы в году является 9 февраля 2021 года.

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В Нацагентстве уточнили, что уже проверили 406 отчетов партий, поданных за 2020 год. Это составляет почти 80% от общего количества поданных отчетов. В то же время НАПК призвало партии не медлить с представлением отчетов, чтобы избежать организационных проблем.