В Украине почти 70% переселенцев нуждаются в жилье. Кроме этого, более 27% опасаются выселения из-за того, что не имеют возможности платить за аренду.

Такие факторы побуждают переселенцев возвращаться на территории, где им может угрожать опасность. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Интерфакс.

Кстати 2 миллиона долларов на сплочение переселенцев: новая программа США

При этом Денисова обратила внимание, что около 65% переселенцев, вернувшихся жить на временно оккупированные территории, – это пожилые люди.

Проблема жилья среди переселенцев

По словам Денисовой, около 1% переселенцев получили жилье при государственной поддержке, хотя, по международным оценкам, нуждаются в нем почти 70%. Около 60% живут в арендованном жилье.

Омбудсмен подчеркнула, что на государственном уровне до сих пор нет официальных данных о жилищных нуждах переселенцев. Кроме этого, отсутствует информация о количестве людей, которым предоставили жилье при поддержке государства или местного самоуправления.

За все время внутреннего перемещения ни на общегосударственном, ни на местном уровне так и не принято решений, необходимых для решения жилищных проблем граждан, которые стали жертвами конфликта,

– заметила Денисова.

Обратите внимание! В Украине 1,5 миллиона переселенцев, то есть 3% всего населения. Они были вынуждены покинуть Донбасс после того, как Россия начала войну.

Джерело: https://censor.net/ua/v3232877