Сколько платят за газ в Украине и ЕС: сравнение
Цены на газ для населения в Евросоюзе в первой половине 2020 года были достаточно стабильными. Несмотря на это украинцы все равно платили в 3,7 раза меньше.
Цены в ЕС в первой половине 2020 года составляли 6,6 евро за 100 киловатт-часов, то есть около 680 евро за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает "Евростат".
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Где в ЕС были самые низкие цены на газ
- В Латвии, Венгрии и Румынии – 3,2 евро за 100 киловатт-часов;
- Литве – 3,6 евро.
Где были самые высокие
- В Нидерландах – 10 евро за киловатт-часов;
- Швеции – 9,8 евро;
- Франции – 7,9 евро;
- Дании – 7,5 евро.
Налоги и сборы, взимаемые с домохозяйств в ЕС, составляли 33% счетов за газ.
Какие цены на газ в Украине
Средняя цена газа для населения в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 гривны за 1 тысячу кубометров. Согласно официальному курсу НБУ, это составляет 185,2 евро за 100 киловатт-часов. То есть цена на газ в Украине в 3,7 раза меньше, чем в Европе.
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