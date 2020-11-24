Цены на газ для населения в Евросоюзе в первой половине 2020 года были достаточно стабильными. Несмотря на это украинцы все равно платили в 3,7 раза меньше.

Цены в ЕС в первой половине 2020 года составляли 6,6 евро за 100 киловатт-часов, то есть около 680 евро за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщает "Евростат".

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Где в ЕС были самые низкие цены на газ

В Латвии, Венгрии и Румынии – 3,2 евро за 100 киловатт-часов;

Литве – 3,6 евро.

Где были самые высокие

В Нидерландах – 10 евро за киловатт-часов;

Швеции – 9,8 евро;

Франции – 7,9 евро;

Дании – 7,5 евро.

Налоги и сборы, взимаемые с домохозяйств в ЕС, составляли 33% счетов за газ.

Какие цены на газ в Украине

Средняя цена газа для населения в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 гривны за 1 тысячу кубометров. Согласно официальному курсу НБУ, это составляет 185,2 евро за 100 киловатт-часов. То есть цена на газ в Украине в 3,7 раза меньше, чем в Европе.



Цены на газ в ЕС / Инфографика "Евросат"