В Украине в течение 1 января – 31 октября 2020 года случилось 135 626 ДТП. Статистика показывает, что чаще всего инциденты на дорогах происходят в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.

Сколько украинцев погибли в ДТП за год: статистка Ежедневно в Украине происходят десятки ДТП. Такие данные в ответ на запрос 24 канала сообщили в Национальной полиции. Читайте также Масштабное ДТП под Харьковом: столкнулись бензовоз, патрульная и 3 легковые машины Всего в 21 694 ДТП травмировались или погибли люди.

В ДТП 2020 года погибли 2842 человека.

Среди погибших есть 138 детей.

Травмировались в инцидентах на дорогах 26 726 человек. Кроме того, каждое 37 ДТП происходит из-за нетрезвых водителей. В частности, по этой причине произошло 3715 аварий на дорогах. Самые масштабные ДТП в Украине за ноябрь 7 ноября в Харькове водитель влетел на островок безопасности и сбил 4 человек. Из-за этого 10-летний мальчик получил многочисленные переломы, а 50-летняя – крайне тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавшая до сих пор находится в коме. Впоследствии стало известно, что в день ДТП водитель-иностранец должен был находиться в СИЗО, однако его выпустили под залог.

9 ноября на Херсонщине перевернулся рейсовый автобус. В результате ДТП погибли 2 человека, еще 18 – пострадали. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

В Львове 12 ноября водитель сбил на переходе 11-летнего мальчика и его 17-летнюю сестру. После того виновник скрылся с места происшествия. В результате ДТП мальчик получил перелом ключицы. Его отвезли в больницу.

На кольцевой дороге в Киеве 13 ноября водитель службы такси Uber влетел в киоск на остановке. Из-за этого 2 человека погибли, а еще 2 – пострадали. Сам водитель рассказал, что он заснул за рулем.