За время карантина выходного дня 14–15 ноября украинские заведения общепита потеряли 27% от оборота. Всего за прошедшую неделю оборот кафе и ресторанов упал сразу на 10%.

По сравнению с данными до карантина, весной 2020 года оборот общепита упал на 81%%. Об этом сообщает Opendatabot.

Читайте также Перекрытые дороги и пикеты: украинцы протестуют против карантина выходного дня – фото, видео

Летом ресторанам и кафе удалось улучшить свои позиции. Однако ненадолго: уже осенью оборот снова начал падать.

По данным исследований Poster, именно на субботу и воскресенье приходится львиная доля всех доходов заведений общественного питания.

Какие заведения заработают больше всего за выходные

рестораны – 41% от общего дохода;

бары – 40% от общего дохода;

пиццерии – 35% от общего дохода;

кальянные – 35% от общего дохода;

фастфуд – 31% от общего дохода;

кондитерские – 30% от общего дохода;

Что известно о карантине выходного дня