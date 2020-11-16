Сколько потеряли кафе и рестораны за первые дни карантина выходного дня
За время карантина выходного дня 14–15 ноября украинские заведения общепита потеряли 27% от оборота. Всего за прошедшую неделю оборот кафе и ресторанов упал сразу на 10%.
По сравнению с данными до карантина, весной 2020 года оборот общепита упал на 81%%. Об этом сообщает Opendatabot.
Читайте также Перекрытые дороги и пикеты: украинцы протестуют против карантина выходного дня – фото, видео
Летом ресторанам и кафе удалось улучшить свои позиции. Однако ненадолго: уже осенью оборот снова начал падать.
По данным исследований Poster, именно на субботу и воскресенье приходится львиная доля всех доходов заведений общественного питания.
Какие заведения заработают больше всего за выходные
- рестораны – 41% от общего дохода;
- бары – 40% от общего дохода;
- пиццерии – 35% от общего дохода;
- кальянные – 35% от общего дохода;
- фастфуд – 31% от общего дохода;
- кондитерские – 30% от общего дохода;
Что известно о карантине выходного дня
- Карантин выходного дня в Украине вступил в силу с 14 ноября. Его ограничения будут действовать минимум до 30 ноября.
- Украинские предприниматели протестуют против локдауна на выходные. Они убеждены, что это уничтожит бизнес.
- В некоторых города местные власти отказались вводить жесткий карантин каждую субботу и воскресенье.
Поделиться новостью