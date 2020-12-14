Цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 10,3% в годовом исчислении по итогам третьего квартала 2020 года. Она заняла шестое место в мировом рейтинге.

В период с января по сентябрь 2020 года цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные опроса Knight Frank Group.

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По этому показателю Украина опередила Австрию (9,5%) и Россию (9,2%).



Стоимость квадратных метров в Украине подскочила / Скриншот с видео

Третью строчку в годовом росте стоимости жилья занял Люксембург – 13,4%.



Люксембург – на третьей строчке / Скриншот с видео

Более чем на 15,4% подскочили цены на квадратные жилые метры в Новой Зеландии.

А безоговорочный лидер в мире по росту стоимости на недвижимость – Турция.

Отметим! Knight Frank работает в сфере недвижимости с 1896 года. Штаб-квартира расположена в Лондоне. Имеет 500 офисов в 60 странах мира.



Турция – лидер в рейтинге / Скриншот с видео

Не в последнюю очередь из-за инфляции цены на недвижимость в этой стране подскочили на 25,7%.

Что известно об исследовании

Knight Frank Group 2 октября 2020 года опубликовал Global Residential Cities Index, Q2 2020 года, где указал, что средняя цена на недвижимость в Киеве выросла на 11,2% в годовом исчислении по итогам второго квартала 2020 года.

По темпам роста цены украинская столица заняла 11 место среди 150 городов мира.

21 октября Госстат сообщил, что цены на первичном рынке жилья в Украине в третьем квартале 2020 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке – на 10,6%.

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