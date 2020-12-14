На сколько повысились цены на недвижимость в мире: исследования
Цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 10,3% в годовом исчислении по итогам третьего квартала 2020 года. Она заняла шестое место в мировом рейтинге.
В период с января по сентябрь 2020 года цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные опроса Knight Frank Group.
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По этому показателю Украина опередила Австрию (9,5%) и Россию (9,2%).
Стоимость квадратных метров в Украине подскочила / Скриншот с видео
Третью строчку в годовом росте стоимости жилья занял Люксембург – 13,4%.
Люксембург – на третьей строчке / Скриншот с видео
Более чем на 15,4% подскочили цены на квадратные жилые метры в Новой Зеландии.
А безоговорочный лидер в мире по росту стоимости на недвижимость – Турция.
Турция – лидер в рейтинге / Скриншот с видео
Не в последнюю очередь из-за инфляции цены на недвижимость в этой стране подскочили на 25,7%.
Что известно об исследовании
- Knight Frank Group 2 октября 2020 года опубликовал Global Residential Cities Index, Q2 2020 года, где указал, что средняя цена на недвижимость в Киеве выросла на 11,2% в годовом исчислении по итогам второго квартала 2020 года.
- По темпам роста цены украинская столица заняла 11 место среди 150 городов мира.
- 21 октября Госстат сообщил, что цены на первичном рынке жилья в Украине в третьем квартале 2020 года выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на вторичном рынке – на 10,6%.
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