В немецком правительстве предположили, что карантин в стране продержится до весны 2021 года. Ограничения в Германии ужесточили в начале ноября.

Ситуация с карантином разрешится в зимние месяцы

На такой шаг власти Германии пойдут, если рост заболеваемости не удастся взять под контроль. Об этом сообщил министр экономики Петер Альтмайер в интервью одному из немецких изданий, информирует British Herald.

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У нас впереди 3 – 4 долгих зимних месяца. Не исключено, что ограничения останутся в первые месяцы 2021 года,

- отметил Альтмайер.

Ограничения не будут снимать, пока показатель заболеваемости не будет меньше, чем 50 случаев на 100 тысяч населения.

Карантин пока ввели до 20 декабря

Ранее канцлер Германии Ангела Меркелль обсудила ситуацию с руководителями федеральных земель и договорилась ужесточить ограничения до 20 декабря. Эта дата – минимальный срок действия карантина.

Какие ограничения сейчас действуют в Германии:

не работают бары и рестораны,

процесс обучения в школах продолжается,

также работают магазины.

Обратите внимание! Германия стала 12-й страной в мире, где количество инфицированных COVID-19 превысило 1 миллион.