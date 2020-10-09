Ожесточенные бои за Нагорный Карабах продолжаются уже две недели. Похоже, что Азербайджан готов идти на мирные переговоры с Арменией только по своему сценарию. Сколько может длиться этот конфликт – читайте дальше.

Есть несколько причин, которые будут определять время проведения активных боевых действий. Они связаны с возможностями обеих сторон, а также с погодой. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал Игорь Семиволос, директор Института ближневосточных исследований.

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Он пояснил, что примерно еще 1,5-2 месяца будет нормальная погода, хоть она и может портиться из-за дождей и облачности. Это, в частности, будет осложнять деятельность беспилотников

То есть это – ключевые факторы. Исходя из этого, активные боевые действия могут еще длиться от 1 до 2 месяцев. Это такое мое личное мнение, основанное скорее на ощущениях, чем на точных данных,

– отметил Семиволос.

Накануне президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан любым способом вернет свои земли, но хочет сделать это мирным путем. Поэтому дает Армении "последний шанс" и призывает перейти к переговорам.

По словам эксперта, переговоры – это составная часть любого конфликта. Сам факт переговоров не свидетельствует о том, что активная фаза конфликта завершилась, что есть деэскалация.

"До этого далеко, пока я рассматриваю это как консультации. Тем более, что очерченная повестка дня имеет в основном гуманитарный характер. То есть обмен пленными, обмен телами. Все остальные на самом деле пока отложили на второй план", – добавил Семиволос.

Вряд ли Россия сможет воспользоваться ситуацией

Он подчеркнул, что сейчас происходят очень сложные процессы. Конечно, Азербайджан доминирует и наступает. Однако стоит вспомнить о ходе прошлой войны, когда эта страна в течение длительного времени также доминировала, однако впоследствии это завершилось поражением.

США отстранились от роли мирового полицейского, а региональные игроки набирают силы. В этом случае мы видим Турцию. По РФ – вряд ли она может воспользоваться этим, потому что пользовалась этим раньше,

– подчеркнул Семиволос.

Поэтому, по его мнению, теперь Россия вынуждена по крайней мере уступить место главного переговорщика или стать одним из переговорщиков рядом с Турцией.