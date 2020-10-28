В Белорусском государственном медицинском университете начали отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Сейчас из вуза выгнали 12 человек. Похожая ситуация и в Белорусской государственной академии искусств.

Некоторые белорусские высшие учебные заведения взялись выполнять призыв самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает "Наша Нива". Читайте также Беларусь разбрасывается самой умной молодежью, – журналистка об отчислении студентов Какие вузы отчислили студентов Белорусский государственный медицинский университет выгнал 12 студентов. Кроме того, администрация заведения продолжает угрожать другим вычетом за участие в национальной забастовке.

выгнал 12 студентов. Кроме того, администрация заведения продолжает угрожать другим вычетом за участие в национальной забастовке. Белорусская государственная академия искусств отчислила из своих рядов трех студентов. Еще двум – официально объявили выговор. К чему вузы призвал Лукашенко Накануне самопровозглашенный президент обратился с призывом отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Лукашенко заявил, что их можно отправлять в армию. Подробнее Отправить в армию или на улицу: Лукашенко требует отчислить из вузов протестующих студентов Обратите внимание! С 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка. Произошло это после завершения действия ультиматума, который Светлана Тихановская ранее объявила Лукашенко. Забастовку поддержали и студенты различных университетов, после чего их начали задерживать силовики. Больше о ситуации в Беларуси читайте по ссылке.