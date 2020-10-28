Лукашенко приказал выгонять студентов-протестующих из вузов: сколько уже отчислили
В Белорусском государственном медицинском университете начали отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Сейчас из вуза выгнали 12 человек. Похожая ситуация и в Белорусской государственной академии искусств.
Некоторые белорусские высшие учебные заведения взялись выполнять призыв самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает "Наша Нива".
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Какие вузы отчислили студентов
- Белорусский государственный медицинский университет выгнал 12 студентов. Кроме того, администрация заведения продолжает угрожать другим вычетом за участие в национальной забастовке.
- Белорусская государственная академия искусств отчислила из своих рядов трех студентов. Еще двум – официально объявили выговор.
К чему вузы призвал Лукашенко
Накануне самопровозглашенный президент обратился с призывом отчислять студентов, которые участвуют в протестах. Лукашенко заявил, что их можно отправлять в армию.
Подробнее Отправить в армию или на улицу: Лукашенко требует отчислить из вузов протестующих студентов