Сколько протестующих задержали в Беларуси в ноябре: впечатляющая цифра
С 1 по 18 ноября в Беларуси во время акций протеста и вне их задержали более тысячи человек. Еще полтысячи активистов получили штрафы.
Такой информацией поделились правозащитники. Они назвали количество суток ареста, которые в сумме получили активисты. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".
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По данным правозащитников, с 1 по 18 ноября в Беларуси вынесено 1325 административных постановлений об аресте, 520 человек получили штрафы. В целом участники акций протеста получили 16 559 суток ареста, что в сумме составляет 46 лет,
– говорится в сообщении.
Кроме того, правозащитникам известно о более 500 фигурантахуголовных дел, связанных с президентскими выборами и протестами в республике.
По данным "Вясны", с начала президентской избирательной кампании, за 6 месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста.
Протесты в Беларуси: коротко о главном
- В Беларуси больше 3 месяцев продолжаются массовые акции протеста после объявления результатов выборов президента, которые прошли 9 августа.
- Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов и считает их сфальсифицированными. Так же считает Евросоюз и США.
- Впрочем, ни протесты, ни заявления иностранных лидеров не повлияли на Лукашенко. Он провел тайную инаугурацию и сам провозгласил себя президентом.
- Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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