С 1 по 18 ноября в Беларуси во время акций протеста и вне их задержали более тысячи человек. Еще полтысячи активистов получили штрафы.

Такой информацией поделились правозащитники. Они назвали количество суток ареста, которые в сумме получили активисты. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

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По данным правозащитников, с 1 по 18 ноября в Беларуси вынесено 1325 административных постановлений об аресте, 520 человек получили штрафы. В целом участники акций протеста получили 16 559 суток ареста, что в сумме составляет 46 лет,

– говорится в сообщении.

Кроме того, правозащитникам известно о более 500 фигурантахуголовных дел, связанных с президентскими выборами и протестами в республике.

По данным "Вясны", с начала президентской избирательной кампании, за 6 месяцев в стране заведено более 900 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста.

Протесты в Беларуси: коротко о главном