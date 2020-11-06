Киев выполнил уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с Международным валютным фондом. По мнению главы Минфина Сергея Марченко, очередной транш от МВФ Украина может получить уже в конце 2020 года.

Транш могут получить до конца 2020-го, – Марченко

Выполнение еще двух маяков близится к завершению. Об этом Марченко сообщил в интервью порталу "Минфин".

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Какие задачи от МВФ уже выполнили

Проведена работа по сокращению неработающих кредитов.

Запущен рынок газа для частных потребителей, которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Выполнены задачи по реформированию таможни и налоговой.

Усовершенствован устав НАК "Нафтогаз" и внесены изменения в положение, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний.

Есть надежда, что мы получим средства еще в 2020-м, по крайней мере мы делаем все для этого возможное,

– отметил министр.

Конституционный кризис в Украине обеспокоил МВФ

Отметим, что ранее в интервью нескольким украинским телеканалам президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ для получения транша уже до конца 2020 года.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин тоже подтвердил, что Киев выполняет свои обязательства в рамках соглашения stand-by с МВФ.

Однако из-за кризиса с КСУ в Украине – отмена антикоррупционной реформы получения международной финансовой помощи оказалась под угрозой.

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