Белорусские СМИ подсчитали, что за 26 лет президентства Александр Лукашенко по меньшей мере 13 раз заявлял, что "не держится за власть" и "наелся президентством". Лишь в 2020 году он успел повторить подобную фразу трижды.

Подобные заявления Александр Лукашенко делал в 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2019 и 2020 годах, сообщает издание TUT.BY.

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Заявления Александра Лукашенко

2002 год:

"Я восемь лет президент. Поверьте, я уже власти наелся столько, что вам и не снилось. Поэтому вопрос союза Беларуси и России – это не вопрос лично Лукашенко. Это просто смех, когда этот вопрос просто переводится на какие-то личности".

2003 год:

"Я очень часто начинаю оправдываться, даже перед высокопоставленными чиновниками России. Я им так говорю: дорогие мои, родные, я наелся власти, мне шапка Мономаха не нужна, я не приезжаю в Кремль, чтобы схватить какую-то стену и убрать в Беларусь, я не претендую на какие-то властные полномочия на территории России".

2005 год:

"Дело здесь не в "распределении власти". Я уже власти наелся. За десять лет своего президентства дальше некуда. Это нужно, чтобы упрекнуть: "Лукашенко замахнулся на Кремль". И хватает мне "этого Кремля" в Минске".

2006 год:

"Я защищаю не себя. Я уже наелся этой власти. Для меня очень важно поставить сильную точку в этой жизни для того, чтобы никому, кто пришел после меня, не захотелось повернуть вспять страну".

2008 год:

"Если белорусский народ избрал Лукашенко, значит, народ хочет, чтобы он был у власти. Меня мое положение устраивает, и я люблю свой народ... Но убеждать вас в том, что я не буду держаться за власть двумя руками, я не стану . Потому что вы в это можете поверить или нет. Главный судья – это время".

2009 год:

"Хочу сказать откровенно: Лукашенко уже достаточно у власти, наелся ею, и вопрос в том, во имя чего я стараюсь ее сохранить. У меня всегда была одна цель: сохранить суверенитет, независимость нашей страны. Я хочу, чтобы народ нормально жил, чтобы на этом клочке земли люди чувствовали себя дома. Вот цель всей моей властной политики".

2010 год:

"Я вам говорю честно и искренне: я не хочу, чтобы мои дети были в Беларуси президентами. Не хочу. Я наелся, и моим детям из-за меня хватило этого президентства. Знаете, вы воспринимаете президентство, как царство. Вот сел – и царю. Я это воспринимаю как работу – жуткую, напряженную, дикую работу".

2011 год:

"Господь с ней, с моей личной властью, я уже этой власти наелся. Но я не позволю, чтобы вы перевернули нашу страну и чтобы нас захлестнули такие события, которые сегодня происходят во всех уголках мира".

2013 год:

"В последнее время снова мне начинают подбрасывать вопрос с выборами. Я не напрягаюсь по этому вопросу, как некоторым кажется. И пытаться меня припереть к стенке выборами... Я уже президентства наелся, если уж на то пошло. И выберут меня люди или не выберут – поверьте, это будет зависеть не только от вас. Если я еще буду участвовать в этих президентских выборах".

2019 год:

"Удерживать власть или, как рассуждают некоторые, что мы с Путиным якобы хотим объединить государства, поделить должности и так далее – это нет. Публично заявляю: я не первый срок президент, я уже наелся этого президентства. Поэтому погубить страну в имя личных амбиций - я никогда на это не пойду".

2020 год:

"Мне посчастливилось быть первым президентом этого суверенного и независимого государства и, извините за нескромность, сыграть главную роль в строительстве этого государства. Но разве найдется человек, президент, которому так повезло, который наелся этой власти сполна, который собственными руками уничтожит то, что сам создавал?"

"Вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба. Но представьте на минуту – нет Лукашенко. Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Перед кем бы министр обороны стоял смирно и докладывал? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами".

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня".

Откуда эта фраза взялась в лексиконе Лукашенко

Издание пишет, что подобные реплики появились в риторике Александра Лукашенко в начале двухтысячных. Тогда бытовало мнение, что "Союзное государство" якобы создавалось для прокладки пути в Кремль для Александра Лукашенко.

Он якобы мог стать правителем объединенных Беларуси и России, хотя сам Лукашенко это отрицал. Впрочем, в 2000 году в России появился новый президент – Владимир Путин, с популярностью и властью которого трудно было соревноваться.