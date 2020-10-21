После незаконной аннексии Крыма Россия продолжает милитаризировать полуостров и искусственно изменять структуру его состав населения. За время оккупации на оккупированный полуостров переселили по меньшей мере 500 тысяч россиян.

Россия превратила Крым на военную базу, а любое ее действие, в частности, любой инфраструктурный проект, имеют очевидное военное назначение, заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова. Об этом сообщает Укринформ.

К слову Зеленский угрожает ответственностью за "сдачу Крыма"

По ее словам, даже дороги, которые за время оккупации построили русские, предназначенные для усиления военного присутствия. Россия за почти 7 лет удвоила количество своих войск в Крыму и продолжает модернизировать военный компонент.

Россияне имеют сейчас шесть подводных лодок, чего более чем достаточно, чтобы контролировать всю акваторию Черного моря. Также особенностью оккупации является активная колонизация полуострова,

– заявила Эмине Джапаров.

Она рассказала, что Россия вытесняет украинское население с полуострова, а взамен переселяет туда русских. Даже при статистке, в которой готовы признаться оккупанты, они переселили туда более 100 тысяч россиян.

"Но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что как минимум полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности Украины", – подчеркнула дипломатка.

Заместитель главы МИД заявила, что оккупанты устраивают для местного населения психологический террор, проводят произвольные аресты и систематические обыски с единственной целью – запугать людей, забрать у них свободу на сопротивление и на самовыражение.