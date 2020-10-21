Оккупанты переселили в Крым уже полмиллиона россиян, – МИД
После незаконной аннексии Крыма Россия продолжает милитаризировать полуостров и искусственно изменять структуру его состав населения. За время оккупации на оккупированный полуостров переселили по меньшей мере 500 тысяч россиян.
Россия превратила Крым на военную базу, а любое ее действие, в частности, любой инфраструктурный проект, имеют очевидное военное назначение, заявила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова. Об этом сообщает Укринформ.
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По ее словам, даже дороги, которые за время оккупации построили русские, предназначенные для усиления военного присутствия. Россия за почти 7 лет удвоила количество своих войск в Крыму и продолжает модернизировать военный компонент.
Россияне имеют сейчас шесть подводных лодок, чего более чем достаточно, чтобы контролировать всю акваторию Черного моря. Также особенностью оккупации является активная колонизация полуострова,
– заявила Эмине Джапаров.
Она рассказала, что Россия вытесняет украинское население с полуострова, а взамен переселяет туда русских. Даже при статистке, в которой готовы признаться оккупанты, они переселили туда более 100 тысяч россиян.
"Но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что как минимум полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности Украины", – подчеркнула дипломатка.
Заместитель главы МИД заявила, что оккупанты устраивают для местного населения психологический террор, проводят произвольные аресты и систематические обыски с единственной целью – запугать людей, забрать у них свободу на сопротивление и на самовыражение.
Для чего Россия переселяет россиян в Крым?
Единственная цель – искусственно изменить населения полуострова таким образом, чтобы русские были доминирующей долей населения там. Вместе с тем многие из переселенных являются военными, что по мнению оккупантов, будет препятствовать деоккупации полуострова.
Зато украинцев и крымских татар, которые являются коренным народом, сажают в тюрьмы или запугивают, чтобы те сами покинули Крым. Только на материковую часть Украины до 2019 года выехали более 35 тысяч человек. Студенты очень часто ездят учиться на материк, но не регистрируются переселенцами.
Здесь очень показательны цифры. До оккупации в АР Крым и Севастополе жили около 2 миллионов 350 тысяч человек. Полмиллиона российских ссыльных – это более 21% или более чем каждый пятый житель полуострова. С годами оккупации становится только хуже.