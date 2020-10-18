Скольких россиян признали беженцами в Украине: данные миграционной службы
Государственная миграционная служба Украины за 9 месяцев 2020 года признала беженцами 17 граждан России. В прошлом году таких людей было значительно меньше – всего 9 за целый год.
Еще 20 россиян признали нуждающимися в дополнительной защите. В 2019 году таких людей было 19. Об этом ДМС сообщила на запрос "Радио Свободы".
Ранее "Россия не пригодна для жизни": мужчина незаконно пересек границу и просит статус беженца
Что известно о беженцах в Украине
- По состоянию на 1 октября в Украине официально зарегистрированы 1 276 беженцев.
- Кроме того, 878 человек признали нуждающимися в помощи.
- Основными странами происхождения искателей защиты в Украине являются Афганистан, Нигерия, Россия, Сирия, Камерун, Таджикистан, Сомали, Демократическая Республика Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Йемен, Гвинея, Египет и Кот-д'ивуар.
- Ранее 45-летний россиянин пешком незаконно пересек границу, чтобы просить в Украине статус беженца. По его словам, дома его преследуют за политические и религиозные взгляды.