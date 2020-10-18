Государственная миграционная служба Украины за 9 месяцев 2020 года признала беженцами 17 граждан России. В прошлом году таких людей было значительно меньше – всего 9 за целый год.

Еще 20 россиян признали нуждающимися в дополнительной защите. В 2019 году таких людей было 19. Об этом ДМС сообщила на запрос "Радио Свободы".

Ранее "Россия не пригодна для жизни": мужчина незаконно пересек границу и просит статус беженца

Что известно о беженцах в Украине

По состоянию на 1 октября в Украине официально зарегистрированы 1 276 беженцев.

Кроме того, 878 человек признали нуждающимися в помощи.

Основными странами происхождения искателей защиты в Украине являются Афганистан, Нигерия, Россия, Сирия, Камерун, Таджикистан, Сомали, Демократическая Республика Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Йемен, Гвинея, Египет и Кот-д'ивуар.

Ранее 45-летний россиянин пешком незаконно пересек границу, чтобы просить в Украине статус беженца. По его словам, дома его преследуют за политические и религиозные взгляды.

Кто такие беженцы? Беженец – это лицо, которое не является гражданином Украины. Из-за обоснованных опасений стать жертвой преследований из-за расы, вероисповедания, национальности или политических взглядов такой человек находится за пределами родины. Он не может или не желает просить о помощи у своего государства.

Обратите внимание! Кабинет министров 28 сентября разрешил иностранцам въезд в Украину. Однако у них должен быть страховой полис, который будет покрывать расходы на лечение коронавируса и обсервацию.