Сколько россиян въехали в Украину в 2020 году: данные пограничников
Границу Украины с Россией за первые 9 месяцев 2020 года пересекли 311 тысяч россиян. В то же время неизвестно, сколько среди этих людей есть деятелей культуры и журналистов.
Во въезде в Украину пограничники отказали 2,3 тысячи граждан России. Об этом на запрос "Радио Свобода" сообщила Государственная пограничная служба.
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Причины отказов россиянам во въезде в Украину:
- цель поездки не подтверждена – 38% отказов,
- ограничение въезда – 29%,
- нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированные территории Украины – 12%,
- недействительный документ – 10%,
- превышение срока регистрации – 5%,
- другие причины – 7%.
Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что по состоянию на июнь 2020 года с 2014 года запретила въезд на территорию нашего государства 9 838 иностранцам, в том числе в этом году – 573 лицам. Такое решение СБУ принимала в интересах национальной безопасности.
Кроме того, запретили въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций.