Границу Украины с Россией за первые 9 месяцев 2020 года пересекли 311 тысяч россиян. В то же время неизвестно, сколько среди этих людей есть деятелей культуры и журналистов.

Во въезде в Украину пограничники отказали 2,3 тысячи граждан России. Об этом на запрос "Радио Свобода" сообщила Государственная пограничная служба.

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Причины отказов россиянам во въезде в Украину:

цель поездки не подтверждена – 38% отказов,

ограничение въезда – 29%,

нарушение порядка въезда/выезда на временно оккупированные территории Украины – 12%,

недействительный документ – 10%,

превышение срока регистрации – 5%,

другие причины – 7%.

Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что по состоянию на июнь 2020 года с 2014 года запретила въезд на территорию нашего государства 9 838 иностранцам, в том числе в этом году – 573 лицам. Такое решение СБУ принимала в интересах национальной безопасности.

Кроме того, запретили въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций.

Обратите внимание! За 9 месяцев 2020 года Государственная миграционная служба признала беженцами в Украине 17 россиян. В прошлом году таких людей было всего 9 за целый год. Еще 20 российских граждан признали нуждающимися в дополнительной защите. В 2019 их было 19. По состоянию на 1 октября в Украине официально зарегистрированы 1 276 беженцев.