От 500 тысяч до 1 миллиона: Кремль массово заселяет Крым россиянами
С 2014 года Россия в оккупированный ею Крыму завезла до 1 миллиона россиян.
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Как отметил национальный лидер крымских татар, нардеп от "Европейской Солидарности" Мустафа Джемилев, все эти люди въехали с нарушением украинского законодательства. За это предусмотрено уголовное наказание. Об этом сообщает "Крым. Реалии".
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За годы оккупации, за прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек,
– добавил кримскотатрский лидер.
Что этому предшествовало
- В сентябре на одном из заседаний в ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал "огромной проблемой" демографические изменения в Крыму. Он отметил, что Россия пытается вытеснить из полуострова все проукраинское населения.
- Руководитель подконтрольного России управление статистики в Крыму и Севастополе Ольга Балдина ранее сообщала, что число жителей оккупированного Крыма с 2014 года выросло примерно на 20 тысяч человек.
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