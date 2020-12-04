С 2014 года Россия в оккупированный ею Крыму завезла до 1 миллиона россиян.

Россияне заселяют Крым: что известно

Как отметил национальный лидер крымских татар, нардеп от "Европейской Солидарности" Мустафа Джемилев, все эти люди въехали с нарушением украинского законодательства. За это предусмотрено уголовное наказание. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

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За годы оккупации, за прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек,

– добавил кримскотатрский лидер.

Что этому предшествовало