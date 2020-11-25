Сколько российских военных сейчас на Донбассе: заявление Генштаба
На неподконтрольной Украине части Донбасса сейчас находятся примерно 3 тысячи российских военных. Это офицеры, инструкторы, а также те, кто помогает командирам с решениями.
Сколько россиян на Донбассе
О количестве российских военнослужащих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны Украине, рассказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, пишет Интерфакс-Украина.
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Сейчас там не более 3 тысяч военных из России. Среди них – офицеры, инструкторы, те, кто помогает принимать решения командирам. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины,
– отметил Хомчак.
В то же время есть информация о прибытии 10 и 12 групп снайперов из России. Начальник Генштаба заявил, что их видели возле Широкиного.
Возможно ли решить конфликт на востоке
Хомчак убежден, что военное решение конфликта на востоке Украины в условиях, которые есть сейчас, невозможно. "Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", – уточнил он.
Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте. Для этого не нужно разрешений президента или Генштаба.
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