На неподконтрольной Украине части Донбасса сейчас находятся примерно 3 тысячи российских военных. Это офицеры, инструкторы, а также те, кто помогает командирам с решениями.

Сколько россиян на Донбассе

О количестве российских военнослужащих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны Украине, рассказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, пишет Интерфакс-Украина.

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Сейчас там не более 3 тысяч военных из России. Среди них – офицеры, инструкторы, те, кто помогает принимать решения командирам. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины,

– отметил Хомчак.

В то же время есть информация о прибытии 10 и 12 групп снайперов из России. Начальник Генштаба заявил, что их видели возле Широкиного.

Возможно ли решить конфликт на востоке

Хомчак убежден, что военное решение конфликта на востоке Украины в условиях, которые есть сейчас, невозможно. "Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", – уточнил он.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте. Для этого не нужно разрешений президента или Генштаба.

Обратите внимание! Ранее народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что мирным путем вернуть Донбасс Украина не сможет никогда. Ведь Россия никогда еще добровольно не возвращала кому-то хоть клочок захваченной земли. Однако несмотря на то, что минский и нормандский форматы не работают, украинская сторона должна продолжать вести переговоры с Россией и не сдаваться.