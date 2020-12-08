Более 300 семей получат компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе в 2021 году. Программу финансирования хотят увеличить.

Да, программу будут продолжать и в 2021 году. Об этом заявил первый заместитель министра Ростислав Замлинский, сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

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По словам Замлинского, пока начинают выплаты для 37 семей, а в следующем году их будет более 300.

В министерстве отметили, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери помещения. То есть будут осуществлять дальнейшие действия для того, чтобы Россия возместила ущерб. Кстати, Минреинтеграции уже разработало законопроект о государственной политике переходного периода. Его обрабатывают подразделения министерства.

Сколько семей нуждаются в компенсации жилья

По результатам инвентаризации Минреинтеграции, в Луганской области в компенсации нуждаются около 375 семей, в Донецкой области – 318 семей.

Обратите внимание! В проекте Госбюджета-2021 предусмотрели увеличение финансирования инициатив министерства в 7 раз. Правда, бюджет еще не приняли.