Сирийское сообщество на территории Украины начало формироваться в советское время. Сначала сирийские студенты приезжали учиться, выбирая преимущественно медицинскую специальность.

Во времена независимости Украины завязались активные торговые отношения между Сирией и Украиной. Об этом читайте в новой истории из цикла о национальных сообществах от Ukraїner.

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Популярными направлениями была торговля древесиной и фруктами. Число сирийских мигрантов постепенно увеличивалось с 2012 года, с началом войны в Сирии, которая продолжается до сих пор.

Мечта? Чтобы вернулся мир в Украине и Сирии. Хочется обнять родных и близких. Чтобы наши народы жили в мире и достатке, потому что они настрадались и заслуживают покоя и процветания,

– подчеркнул доктор Турки Джабара.

По данным агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 2018 год примерно 600 сирийцев попросили убежища в Украине. Только в Киеве сейчас живут примерно 200 сирийцев. У каждого — своя история.



Приехав в Украину, Джабара говорил на арабском и английском / Фото Ukraїner

Кто-то приехал на учебу, создал семью и решил остаться, кто-то – убегал от ужасов войны и нашел в Украине убежище и шанс на новую жизнь, начал собственное дело.

"У всех людей есть общий язык – язык человечности. Люди здесь очень искренние, и если ты нуждаешься в помощи, они сделают все, чтобы помочь. Это я и называю языком человечности", – подчеркнул архитектор Хусам аль-Ямани.

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