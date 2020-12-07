У Президента Украины Владимира Зеленского остались только 4 советника, которые работают на внештатной основе. В то же время даже у руководителя его Офиса, работа которого является исключительно канцелярской, в пять раз больше советников – 20.

По состоянию на 23 ноября у Андрея Ермака было 19 советников, а впоследствии добавился еще Алексей Арестович. Об этом в Офисе Президента сообщили в ответ на информационный запрос Комитета избирателей Украины.

Интересно Зеленский в рабочей поездке агитировал за Шевчика из "Слуги народа", – КИУ

Советники Владимира Зеленского:

Эндрю Мак – советник по внешнеполитическим вопросам,

Сергей Трофимов,

Олег Устенко – советник по экономическим вопросам,

Михаил Радуцкий.

Очень интересно, что при таком малом количестве советников президента, значительно больше их у Андрея Ермака. При этом по должности это просто человек, который обеспечивает работу президента.

Кроме того, в ОПУ ответили на запрос, что не располагают информацией о проведении заседаний группы советников президента. Из этого в КИУ делают вывод, что такие заседания просто не проводятся.

О чем свидетельствует малое количество советников президента

Председатель Комитета избирателей Алексей Кошель убежден, что такая ситуация свидетельствует о фактическом разрушении института советников президента. Показательно не только малое количество советников, но и то, что они, вероятнее всего, ни разу не собирались в течение всего 2020 года.

Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы предоставлять советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса – это нонсенс,

– убежден председатель КИУ.

Алексей Кошель подчеркнул, что Андрей Ермак по должности должен обеспечивать работу главы государства, в частности организовывать работу советников президента.