У Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского: о чем это свидетельствует
У Президента Украины Владимира Зеленского остались только 4 советника, которые работают на внештатной основе. В то же время даже у руководителя его Офиса, работа которого является исключительно канцелярской, в пять раз больше советников – 20.
По состоянию на 23 ноября у Андрея Ермака было 19 советников, а впоследствии добавился еще Алексей Арестович. Об этом в Офисе Президента сообщили в ответ на информационный запрос Комитета избирателей Украины.
Интересно Зеленский в рабочей поездке агитировал за Шевчика из "Слуги народа", – КИУ
Советники Владимира Зеленского:
- Эндрю Мак – советник по внешнеполитическим вопросам,
- Сергей Трофимов,
- Олег Устенко – советник по экономическим вопросам,
- Михаил Радуцкий.
Очень интересно, что при таком малом количестве советников президента, значительно больше их у Андрея Ермака. При этом по должности это просто человек, который обеспечивает работу президента.
Кроме того, в ОПУ ответили на запрос, что не располагают информацией о проведении заседаний группы советников президента. Из этого в КИУ делают вывод, что такие заседания просто не проводятся.
О чем свидетельствует малое количество советников президента
Председатель Комитета избирателей Алексей Кошель убежден, что такая ситуация свидетельствует о фактическом разрушении института советников президента. Показательно не только малое количество советников, но и то, что они, вероятнее всего, ни разу не собирались в течение всего 2020 года.
Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы предоставлять советники. Зато большое количество советников у руководителя офиса – это нонсенс,
– убежден председатель КИУ.
Алексей Кошель подчеркнул, что Андрей Ермак по должности должен обеспечивать работу главы государства, в частности организовывать работу советников президента.
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