Высший совет правосудия за 11 месяцев 2020 года уволил 255 судей. Из-за этого нехватка кадров в судебной системе ухудшилась. Сейчас в Украине не хватает почти 2000 высококвалифицированных судей.

В целом нехватка кадров в судебной системе составляет 1 888 судей. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

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С января по ноябрь 2020 года на общих основаниях уволили 229 судей. Из них 228 – на основе заявлений об отставке, и только 1 судья – через подачу заявления об увольнении по собственному желанию.

По особым обстоятельствам уволили 26 судей:

22 – за совершение существенной дисциплинарной уступки,

4 – вследствие признания их по результатам квалификационного оценивания не соответствующими занимаемой должности.

На 11 декабря 2020 фактическое количество судей в судах Украины составляет 5 407 судей при определенном количестве 7 295 судей. Полномочия осуществлять правосудие имеют 4 778 судей. Количество вакантных должностей судей составляет 1 888,

- сообщили в ВСП.

Обратите внимание! По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество уволенных судей выросло на 22. За 11 месяцев 2019 года уволили 237 судей.