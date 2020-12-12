Недобросовестные служители Фемиды: сколько судей в 2020 году остались без должности
Высший совет правосудия за 11 месяцев 2020 года уволил 255 судей. Из-за этого нехватка кадров в судебной системе ухудшилась. Сейчас в Украине не хватает почти 2000 высококвалифицированных судей.
В целом нехватка кадров в судебной системе составляет 1 888 судей. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
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С января по ноябрь 2020 года на общих основаниях уволили 229 судей. Из них 228 – на основе заявлений об отставке, и только 1 судья – через подачу заявления об увольнении по собственному желанию.
По особым обстоятельствам уволили 26 судей:
- 22 – за совершение существенной дисциплинарной уступки,
- 4 – вследствие признания их по результатам квалификационного оценивания не соответствующими занимаемой должности.
На 11 декабря 2020 фактическое количество судей в судах Украины составляет 5 407 судей при определенном количестве 7 295 судей. Полномочия осуществлять правосудие имеют 4 778 судей. Количество вакантных должностей судей составляет 1 888,
- сообщили в ВСП.
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