Введение полного локдауна может стоить Украине 20 миллиардов гривен. Однако таких денег в бюджете нет.

Такая сумма необходима для того, чтобы поддерживать предпринимателей ежемесячно. Такое мнение озвучил экс-министр экономики Павел Кухта в эфире одного из украинских телеканалов.

К слову Что такое локдаун и при каких условиях его могут ввести в Украине

"Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на пределе, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты", – отметил он.

Что такое локдаун? Это жесткая форма карантина, запрещающая людям свободно входить или покидать определенную зону. Во время таких ограничений функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.

Какой выход из ситуации

По словам Кухты, необходимо быстро разблокировать программы МВФ и получить финансирование от него. Однако он подчеркнул, что Украина имеет мало времени, и вероятно она его уже потеряла.

"До конца декабря мы физически не успеем. Думаю, что раньше января, при наилучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем", – добавил экс-заместитель министра экономики.



Карантин в Украине / инфографика 24 канала