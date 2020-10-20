Как украинцы оценивают намерение Зеленского провести опрос: исследование
Украинцы дали свою оценку намерениям президента Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос 25 октября. Мнения тех, кто верит в искренность намерений, и тех, кто считает это политической технологией, разделились пополам – около 44% за каждый из вариантов.
Намерены принять участие в опросе 54,6% украинцев. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.
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Как украинцы оценивают намерение провести опрос:
- считают, что это искреннее намерение услышать мнение людей – 44%,
- считают, что это политическая технология – 44,1%,
- затрудняются ответить – 11,2%.
Чаще всего верят в искренность намерений властей жители запада и юга – 50% и 45% соответственно. Зато в центре и на востоке более склонны к мнению о политической технологии – 45% и 47,9% соответственно.
Что украинцы думают о всеукраинском опросе / Инфографика КМИС
Будут ли украинцы доверять результатам опроса:
- да – 43,4%,
- нет – 40,7%,
- трудно сказать – 15,1%.
Здесь очень интересно, что хотя большинство жителей юга и верят в искренность намерений, но одновременно и не будут доверять результатам опроса – 37,8% будут доверять и 48,3% не будут доверять.
В то же время преимущественно будут доверять результатам жители запада и юга Украины – 46,7% и 44,1% соответственно.
Будут ли украинцы доверять результатам всеукраинского опроса / Инфографика КМИС
Сколько украинцев примут участие в опросе:
- будут участвовать – 54,6%,
- не будут участвовать – 35,8%,
- трудно сказать – 9,3%.
Здесь в каждом из регионов большинство людей планируют участвовать в опросе. Чаще всего это жители запада и юга – 58,5% и 56,4% соответственно. На востоке наибольшая доля тех, кто не будет участвовать – 43,9%.
Сколько украинцев примут участие во всеукраинском опросе / Инфографика КМИС