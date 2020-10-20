Украинцы дали свою оценку намерениям президента Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос 25 октября. Мнения тех, кто верит в искренность намерений, и тех, кто считает это политической технологией, разделились пополам – около 44% за каждый из вариантов.

Намерены принять участие в опросе 54,6% украинцев. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.

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Как украинцы оценивают намерение провести опрос:

считают, что это искреннее намерение услышать мнение людей – 44%,

считают, что это политическая технология – 44,1%,

затрудняются ответить – 11,2%.

Чаще всего верят в искренность намерений властей жители запада и юга – 50% и 45% соответственно. Зато в центре и на востоке более склонны к мнению о политической технологии – 45% и 47,9% соответственно.



Что украинцы думают о всеукраинском опросе / Инфографика КМИС

Будут ли украинцы доверять результатам опроса:

да – 43,4%,

нет – 40,7%,

трудно сказать – 15,1%.

Здесь очень интересно, что хотя большинство жителей юга и верят в искренность намерений, но одновременно и не будут доверять результатам опроса – 37,8% будут доверять и 48,3% не будут доверять.

В то же время преимущественно будут доверять результатам жители запада и юга Украины – 46,7% и 44,1% соответственно.



Будут ли украинцы доверять результатам всеукраинского опроса / Инфографика КМИС

Сколько украинцев примут участие в опросе:

будут участвовать – 54,6%,

не будут участвовать – 35,8%,

трудно сказать – 9,3%.

Здесь в каждом из регионов большинство людей планируют участвовать в опросе. Чаще всего это жители запада и юга – 58,5% и 56,4% соответственно. На востоке наибольшая доля тех, кто не будет участвовать – 43,9%.



Сколько украинцев примут участие во всеукраинском опросе / Инфографика КМИС

Этот опрос провели в течение 17 – 19 октября путем случайной выборки мобильных телефонов. Опросили 505 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 4,5%.