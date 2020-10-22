Всего в Польше сейчас находятся 507 тысяч официально зарегистрированных украинских заробитчан. Они составляют львиную долю всех иностранцев, работающих на территории этой страны.

В Польше по состоянию на осень 2020 года работают более 700 тысяч иностранцев. Об этом рассказала глава Фонда социального страхования Гертруда Ушчинска, сообщил bankier.pl.

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Украины – 507 тысяч;

Беларуси – более 46 тысяч;

Грузии – более 11 тысяч.

Ушчинска также отметила, что за последние 16 лет именно украинцы чаще всего обращались в Фонд соцстраха. В целом они составляют 75% от всех иностранцев.

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