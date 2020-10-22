Сколько украинцев находятся сейчас на заработках в Польше: рекордная цифра
Всего в Польше сейчас находятся 507 тысяч официально зарегистрированных украинских заробитчан. Они составляют львиную долю всех иностранцев, работающих на территории этой страны.
В Польше по состоянию на осень 2020 года работают более 700 тысяч иностранцев. Об этом рассказала глава Фонда социального страхования Гертруда Ушчинска, сообщил bankier.pl.
Заметьте Для украинских заробитчан в Польше изменили правила карантина
Граждан каких стран больше всего в Польше
- Украины – 507 тысяч;
- Беларуси – более 46 тысяч;
- Грузии – более 11 тысяч.
Ушчинска также отметила, что за последние 16 лет именно украинцы чаще всего обращались в Фонд соцстраха. В целом они составляют 75% от всех иностранцев.
Как COVID-19 повлиял на количество заробитчан в Польше
- В сентябре 2020 года в Фонд соцстраха обратилось рекордное количество людей из разных стран мира.
- Их на 16 тысяч больше, чем было зимой накануне пандемии COVID-19. Это помогло стабилизировать негативную ситуацию на рынке труда, которую вызвал жесткий карантин из-за коронавируса.
- В Фонде соцстраха заявили, что уже наверстали ущерб, нанесенный COVID-19.