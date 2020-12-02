Поразительно, треть украинцев не знает, кто сейчас руководит правительством, Верховной Радой и возглавляет Офис Президента. Так, более 40% опрошенных не слышали о главе ОП Андрее Ермаке, еще 35% украинцев не имеют представления о том, чем занимаются Дмитрий Разумков и Денис Шмыгаль.

Вместе с тем дело с бывшими премьерами значительно лучше. О Владимире Гройсмане и Арсении Яценюке не слышали лишь 7 и 4% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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Результаты свежего опроса

Социологи измеряли уровень доверия к политикам, который обнаружил, что украинцы осведомлены больше с политиками предыдущих каденций, чем с представителями действующей власти.

42% украинцев не слышали о главе Офиса Президента Андрее Ермаке;

35% опрошенных не знают, кто такой Дмитрий Разумков (спикер парламента);

34% респондентов ничего не знают о Денисе Шмыгале, который занимает пост премьер-министра;

18% опрошенных не знают сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко;

2% опрошенных не слышали о Виталии Кличко, который в 2020 году во второй раз выиграл выборы мэра столицы.

В то же время все участники исследования знают, какой президент руководит страной сейчас и его предшественника.

Что следует знать о Ермаке, Шмыгале и Разумкове

Андрей Ермак стал главой Офиса Президента 11 февраля 2020 года. Он сменил на посту Андрея Богдана. Пресса называет Ермака серым кардиналом Банковой. Говорят, что именно благодаря Ермаку и его связям в Кремле произошло и освобождение моряков, и возвращение кораблей и обмен беркутовцев на заключенных в ОРДЛО.

Денис Шмыгаль – это действующий премьер-министр Украины, который сменил на посту Алексея Гончарука. Ранее Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую ОГА, был вице-премьер-министром Украины и бывшим министром развития общин и территорий. С 4 марта 2020 года он занимает должность премьера.

Дмитрий Разумков стал спикером Верховной Рады Украины, одновременно с этим он является главой "Слуги народа". 35-летний политтехнолог был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской кампании 2019 года.