В тюрьмах России незаконно удерживают несколько сотен украинцев . Осужденных и политических заключенных из Крыма продолжают принудительно перевозить в Россию.

В России есть 475 осужденных украинцев. Об этом сообщили на фейсбук-странице прокуратуры Крыма.

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Там отметили, что Россия переселяет в Крым россиян для колонизации полуострова. В то же время с полуострова в Россию переселяют осужденных.

"По разным оценкам, от 172 тысяч до более 500 тысяч россиян уже переселили. Продолжается принудительное перемещение осужденных и политических заключенных в Российскую Федерацию", – заверили в прокуратуре.

Установлены 475 граждан Украины, которые незаконно содержатся или содержались в пенитенциарных учреждениях на территории РФ,

– отметили в ведомстве.

Незаконно усыновляют детей из Крыма

Также в прокуратуре отметили, что аналогичные нарушения совершают в отношении детей-сирот, а также детей, лишенных родительской опеки. Их также незаконно перевозят в Россию. В частности, таким образом происходит незаконное усыновление.