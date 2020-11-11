Сколько граждан готовы переехать из Украины в США, ЕС и Россию: статистика
Почти треть украинцев согласилась бы на переезд в Соединенные Штаты или страны Евросоюза при условии получения гражданства. На постоянное жительство в Россию за деньги поехал бы каждый 10.
О готовности украинцев сменить страну проживания свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.
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Людей спрашивали, хотели бы они переехать на постоянное жительство в США, страны Европейского союза или России, если бы им предоставили соответствующее гражданство.
Сколько украинцев рассматривают возможность переезда
- в США и страны Евросоюза выехали бы 27,9% опрошенных. Отказались бы от предложения 68,7%. Кроме того, 3,4% опрошенных заявили, что им трудно ответить.
Для сравнения: в апреле 2020 года смену страны поживание на США или ЕС рассматривали 27,1% респондентов отказались бы – 65,1%.
- в Россию уехали б 5,8% опрошенных. А при денежной поддержке в 100 тысяч долларов "подъемных" желающих было бы почти вдвое больше – 10,3%. Отказались бы от переезда в страну-оккупанта 91,7% украинцев, за деньги – 85,9%.
В апреле за переезд были 6,3% опрошенных и 11,2% – за деньги. Против 86,3% и 80,2% соответственно.
Готовность украинцев переехать в Россию, США, ЕС / Инфографика с сайта КМИС
Если проанализировать изменение отношения украинцев к этому вопросу весной и осенью 2020 года, понятно, что уже больше граждан определились с выбором. Что до ЕС и США – выросло как количество тех, кто бы уехал туда, так и тех, кто бы отказался от предложения. В случае переезда в Россию – все больше украинцев склонны не принимать такое предложение, даже за деньги.
Что известно об опросе?
КМИС проводил его течение октября – ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября. По телефону опросили 1502 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.
После обработки результатов в течение 5 – 8 ноября респондентов опросили повторно, поставив несколько дополнительных вопросов. На второй этап интервью дали согласие 1083 респондента.
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