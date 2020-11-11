Почти треть украинцев согласилась бы на переезд в Соединенные Штаты или страны Евросоюза при условии получения гражданства. На постоянное жительство в Россию за деньги поехал бы каждый 10.

О готовности украинцев сменить страну проживания свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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Людей спрашивали, хотели бы они переехать на постоянное жительство в США, страны Европейского союза или России, если бы им предоставили соответствующее гражданство.

Сколько украинцев рассматривают возможность переезда

в США и страны Евросоюза выехали бы 27,9% опрошенных. Отказались бы от предложения 68,7%. Кроме того, 3,4% опрошенных заявили, что им трудно ответить.



Для сравнения: в апреле 2020 года смену страны поживание на США или ЕС рассматривали 27,1% респондентов отказались бы – 65,1%.



бы 27,9% опрошенных. Отказались бы от предложения 68,7%. Кроме того, 3,4% опрошенных заявили, что им трудно ответить. в апреле 2020 года смену страны поживание на США или ЕС рассматривали 27,1% респондентов отказались бы – 65,1%. в Россию уехали б 5,8% опрошенных. А при денежной поддержке в 100 тысяч долларов "подъемных" желающих было бы почти вдвое больше – 10,3%. Отказались бы от переезда в страну-оккупанта 91,7% украинцев, за деньги – 85,9%.



В апреле за переезд были 6,3% опрошенных и 11,2% – за деньги. Против 86,3% и 80,2% соответственно.

Готовность украинцев переехать в Россию, США, ЕС / Инфографика с сайта КМИС

Если проанализировать изменение отношения украинцев к этому вопросу весной и осенью 2020 года, понятно, что уже больше граждан определились с выбором. Что до ЕС и США – выросло как количество тех, кто бы уехал туда, так и тех, кто бы отказался от предложения. В случае переезда в Россию – все больше украинцев склонны не принимать такое предложение, даже за деньги.