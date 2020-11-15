Во всем мире 15 ноября чтят память погибших в ДТП. С начала 2020 года на дорогах Украины погибли 2 842 человека.

Предотвратить будущие трагедии возможно – стоит лишь соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Статистика шокирует и огорчает. Эти жизни оборвались внезапно. Кто-то думал, что это не может случиться с ним. Кто-то полагался на удачу. А кто-то просто не ожидал, что злой фатум ждет за углом. Но их жизни и судьбы изменились в один миг,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Всемирный день памяти жертв ДТП приходится на 3 воскресенье ноября. По данным ООН, ежегодно в мире на дорогах гибнут более 1,3 миллиона человек. Именно ДТП является главной причиной смертей людей в возрасте от 15 до 29 лет.

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