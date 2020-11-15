"Судьбы изменились в один миг": сколько украинцев погибли в ДТП в 2020 году
Во всем мире 15 ноября чтят память погибших в ДТП. С начала 2020 года на дорогах Украины погибли 2 842 человека.
Предотвратить будущие трагедии возможно – стоит лишь соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Статистика шокирует и огорчает. Эти жизни оборвались внезапно. Кто-то думал, что это не может случиться с ним. Кто-то полагался на удачу. А кто-то просто не ожидал, что злой фатум ждет за углом. Но их жизни и судьбы изменились в один миг,
– говорится в сообщении.
Самые громкие ДТП за ноябрь в Украине
- 2 ноября на Полтавщине прокурор Александр Вольченко, находясь за рулем Lexus, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП погибли 3 человека: сам Вольченко, его жена и их 3-летней ребенок.
- 9 ноября на Херсонщине в Белозерском районе перевернулся рейсовый автобус. Погибли 2 человека, еще 18 – получили травмы различной степени тяжести.
- 10 ноября в Одесской области "ВАЗ-2110" на огромной скорости влетел в Hyundai Galloper и отлетел на 100 метров. Погибли 2 людей.
- 13 ноября в Киеве столкнулись Hyundai и автомобиль службы такси Uber. Жертвами ДТП стали 2 человека, еще 2 – получили травмы.
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