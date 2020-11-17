Больше всего украинцев получают зарплату близкую по размеру к минимальной. Зато высокую зарплату, то есть более 25 тысяч гривен, в сентябре 2020 года Украине насчитали лишь 6,6% штатных работников.

Высокая зарпалата в Украине – редкость. В сентябре работодатели чаще всего выплачивали своим работникам от 5 до 6 тысяч гривен. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

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Какую зарплату получили украинцы в сентябре

Зарплату до 5 000 гривен получили 8,2% украинцев;

5 000 – 6 000 гривен – 19,0%;

6 000 – 6 500 гривен – 5,7%;

6 500 – 7 000 гривен – 5,2%;

7 000 – 8 000 гривен – 7,4%;

8 000 – 10 000 гривен – 11,1%;

10 000 – 12 000 гривен – 9,9%;

12 000 – 15 000 гривен – 11,1%;

15 000 – 20 000 гривен – 10,5%;

20 000 – 25 000 гривен – 5,3%;

более 25 000 гривен – 6,6%.

По данным Госстата, больше всего уменьшилась зарплата работников авиационного транспорта – на 22,5%. Однако, несмотря на это зарплаты в сфере остаются самыми высокими в Украине – 21 048 гривен в месяц.

Обратите внимание! В сентябре средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 11 998 гривен. Это на 552 гривны, то есть 4,8%, больше чем в августе. Всего за январь – сентябрь зарплата на 9,2% по сравнению с прошлым годом.

Заметим, бюджет-2021 предусматривает 3 этапа повышения минимальной зарплаты в Украине. В частности, с 1 января 2021 года она вырастет до 6 000 гривен, а с 1 июля – 6 500 гривен. Подробнее о зарплатах в Украине – читайте здесь.