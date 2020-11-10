Если бы в ближайшее время в Украине состоялись президентские выборы, то большинство голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Он опережает своего главного конкурента. Впрочем изменился и сам главный конкурент Зеленского – Петр Порошенко снова двинул Юрия Бойко со второго места.

По состоянию на 10 ноября за Зеленского готовы проголосовать 31% украинцев. Опрос рейтингов вероятных кандидатов в президенты обнародовал Центр Разумкова. Интересно Ляшко проиграл на довыборах в Верховную Раду: есть официальное заявление ЦИК Кто может стать следующим президентом За кого проголосуют украинцы, которые определились и пойдут на выборы: Владимир Зеленский – 31%;

Петр Порошенко – 21%;

Юрий Бойко – 17%;

Юлия Тимошенко – 8%;

Игорь Смешко – 6%;

Руслан Кошулинский – 3%;

Олег Ляшко – 2%;

Александр Вилкул – 1%. Обратите внимание! Опрос провели в течение 30 октября – 5 ноября 2020 года. В целом опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. В опросе приняли участие украинцы во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,3%. Предварительные опросы Ранее Киевский международный институт социологии проводил опрос в сентябре 2020 года. Тогда голоса украинцев распределились так: Владимир Зеленский – 31,8%;

Петр Порошенко – 18,9%;

Юрий Бойко – 13,3%;

Юлия Тимошенко – 9,8%;

Игорь Смешко – 6,8%;

Олег Ляшко – 6%;

Анатолий Гриценко – 4,9%;

Рейтинг остальных кандидатов – ниже 3%. Рейтинг кандидатов в президенты Украины / инфографика 24 канала