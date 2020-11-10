Президентский рейтинг: какая поддержка у Зеленского и кто вышел на второе место
Если бы в ближайшее время в Украине состоялись президентские выборы, то большинство голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Он опережает своего главного конкурента. Впрочем изменился и сам главный конкурент Зеленского – Петр Порошенко снова двинул Юрия Бойко со второго места.
По состоянию на 10 ноября за Зеленского готовы проголосовать 31% украинцев. Опрос рейтингов вероятных кандидатов в президенты обнародовал Центр Разумкова.
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Кто может стать следующим президентом
За кого проголосуют украинцы, которые определились и пойдут на выборы:
- Владимир Зеленский – 31%;
- Петр Порошенко – 21%;
- Юрий Бойко – 17%;
- Юлия Тимошенко – 8%;
- Игорь Смешко – 6%;
- Руслан Кошулинский – 3%;
- Олег Ляшко – 2%;
- Александр Вилкул – 1%.
Предварительные опросы
Ранее Киевский международный институт социологии проводил опрос в сентябре 2020 года. Тогда голоса украинцев распределились так:
- Владимир Зеленский – 31,8%;
- Петр Порошенко – 18,9%;
- Юрий Бойко – 13,3%;
- Юлия Тимошенко – 9,8%;
- Игорь Смешко – 6,8%;
- Олег Ляшко – 6%;
- Анатолий Гриценко – 4,9%;
- Рейтинг остальных кандидатов – ниже 3%.
Рейтинг кандидатов в президенты Украины / инфографика 24 канала
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