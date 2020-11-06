Подавляющее большинство населения Украины считает украинский родным языком. Кроме того, очень многие дома общаются именно украинским, а не русским языком.

Об этом свидетельствует мониторинг волонтеров "Пространства свободы" и инициативы "Учи украинский". Его проводили в течение всего 2020 года. А результаты обнародовали по случаю Дня украинского языка и письменности. Последний в Украине отмечают 9 ноября. Актуально Русский язык – больше не региональный в Запорожье: решение суда Подробнее об итогах исследования по украинскому языку 73% украинцев считают украинский язык родным.

украинцев считают украинский язык родным. Общаются дома преимущественно на украинском 53%, на русском – 29% граждан Украины.

на русском – 29% граждан Украины. 66% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшему воплощению закона о языке во всех сферах. Не разделяют такое мнение 20%.

Поддержка закона о языке преобладает во всех регионах Украины – от 88% на Западе до 53% на Юге .

. Общественный мониторинг зафиксировал дальнейший рост доли русского языка в телеэфире. Зато украинского на ТВ – значительно меньше предусмотренных законом 75%.

Доля школьников, получающих образование на украинском языке, за год выросла с 92 до 96% , а доля первоклассников – с 96 до 97,5%.

, а доля первоклассников – с 96 до 97,5%. В 8 областях на украинском учатся 100% первоклассников, а во многих областях (включая Донецкую) этот показатель превышает 99%.

первоклассников, а во многих областях (включая Донецкую) этот показатель превышает 99%. Благодаря переходу на украинский язык учеников 5 – 11 классов, обучавшихся ранее на русском, общая доля школьников, обучающихся в классах с русским языком обучения, за год снизилась более чем вдвое – с 6,9% до 3,2%.

Плохая ситуация с украинским – в детских кружках и секциях. Так, только 16% детских кружков в Киеве и 8% в Харькове ведут все занятия на украинском языке. В 56% кружков и секций для детей в 5 крупнейших городах Украины занятия – исключительно русскоязычные.

По итогам мониторинга кафе и ресторанов в 26 городах (все областные центры, кроме оккупированных, а также Кривой Рог, Мариуполь, Краматорск и Северодонецк) только 43% заведений питания имеют украинскую вывеску.

заведений питания имеют украинскую вывеску. Доля заведений с имеющимся меню на украинском стремительно выросла за год с 75 до 88%. Выросла (до 58%) и доля персонала, обслуживающего украиноязычных клиентов на украинском языке.

Несмотря на закон о языке, в городском пассажирском транспорте в 36% случаев, а в междугородних автобусах в 31% случаев, украиноязычных пассажиров обслуживают на русском языке.

случаев, украиноязычных пассажиров обслуживают на русском языке. Русский язык полностью доминирует в украинском интернет-пространстве. Например, в Киеве доля использования украинского языка в соцсетях составляет лишь 16%. Правда, украинский язык немного преобладает русский в социальных сетях только в 4 областях Украины. Важно КСУ не принял решения относительно закона о государственном языке, – СМИ

Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала