Родным украинский язык считают 73% жителей Украины: сколько общаются на нем, а не на русском
Подавляющее большинство населения Украины считает украинский родным языком. Кроме того, очень многие дома общаются именно украинским, а не русским языком.
Об этом свидетельствует мониторинг волонтеров "Пространства свободы" и инициативы "Учи украинский". Его проводили в течение всего 2020 года. А результаты обнародовали по случаю Дня украинского языка и письменности. Последний в Украине отмечают 9 ноября.
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Подробнее об итогах исследования по украинскому языку
- 73% украинцев считают украинский язык родным.
- Общаются дома преимущественно на украинском 53%, на русском – 29% граждан Украины.
- 66% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшему воплощению закона о языке во всех сферах. Не разделяют такое мнение 20%.
- Поддержка закона о языке преобладает во всех регионах Украины – от 88% на Западе до 53% на Юге.
- Общественный мониторинг зафиксировал дальнейший рост доли русского языка в телеэфире. Зато украинского на ТВ – значительно меньше предусмотренных законом 75%.
- Доля школьников, получающих образование на украинском языке, за год выросла с 92 до 96%, а доля первоклассников – с 96 до 97,5%.
- В 8 областях на украинском учатся 100% первоклассников, а во многих областях (включая Донецкую) этот показатель превышает 99%.
- Благодаря переходу на украинский язык учеников 5 – 11 классов, обучавшихся ранее на русском, общая доля школьников, обучающихся в классах с русским языком обучения, за год снизилась более чем вдвое – с 6,9% до 3,2%.
- Плохая ситуация с украинским – в детских кружках и секциях. Так, только 16% детских кружков в Киеве и 8% в Харькове ведут все занятия на украинском языке. В 56% кружков и секций для детей в 5 крупнейших городах Украины занятия – исключительно русскоязычные.
- По итогам мониторинга кафе и ресторанов в 26 городах (все областные центры, кроме оккупированных, а также Кривой Рог, Мариуполь, Краматорск и Северодонецк) только 43% заведений питания имеют украинскую вывеску.
- Доля заведений с имеющимся меню на украинском стремительно выросла за год с 75 до 88%. Выросла (до 58%) и доля персонала, обслуживающего украиноязычных клиентов на украинском языке.
- Несмотря на закон о языке, в городском пассажирском транспорте в 36% случаев, а в междугородних автобусах в 31% случаев, украиноязычных пассажиров обслуживают на русском языке.
- Русский язык полностью доминирует в украинском интернет-пространстве. Например, в Киеве доля использования украинского языка в соцсетях составляет лишь 16%. Правда, украинский язык немного преобладает русский в социальных сетях только в 4 областях Украины.
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