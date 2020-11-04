Об отмене безвизового режима Украины с Евросоюзом заговорили после принятия КСУ скандального решения, отменяющего ответственность за ложное е-декларирования. Большинство населения Украины выступают против возможной отмены безвиза, однако есть и те, кто поддерживает это.