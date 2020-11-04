Большая половина украинцев против возможной отмены безвиза с ЕС: соцопрос
Об отмене безвизового режима Украины с Евросоюзом заговорили после принятия КСУ скандального решения, отменяющего ответственность за ложное е-декларирования. Большинство населения Украины выступают против возможной отмены безвиза, однако есть и те, кто поддерживает это.
55% опрошенных украинцев негативно относятся к возможной отмене безвизового режима с ЕС. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг".
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Результаты соцопроса об отмене безвиза
- 55% украинцев выступают против отмены безвизового режима с ЕС;
- 11% – поддерживают отмену безвиза;
- 31% - относятся к этому нейтрально.
Наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и Западной Украины, сторонники "Европейской солидарности", "Свободы", "Голоса" и партии "Слуга народа".
Могут ли Украина отменить безвиз
- В Евросоюзе обеспокоены решениями Конституционного суда об отмене е-декларирования. Это может стать основанием для временной остановки безвизового режима для Украины.
- Послы G7 подчеркнули, что встревожены такими новостями. Они отметили, что Украина достигла значительного прогресса, внедряя после Революции Достоинства антикоррупционные реформы, однако сейчас может сделать шаг в прошлое.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного Суда может повлиять на безвизовый режим с ЕС.
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