Почти половина украинцев допускает полную изоляцию ОРДЛО в случае невозможности возвращения оккупированных Россией украинских территорий. Наиболее желательным вариантом для 48,3% опрошенных было бы возвращение этих территорий под контроль Украины на условиях, которые были до начала конфликта.

Одностороннюю уступку со стороны Украины, что не способствует урегулированию конфликта, видят в таких попытках 39,6% опрошенных, а 40% считают это важным шагом к восстановлению мира. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

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На минских договоренностях

38,8% респондентов приветствуют восстановление контроля над оккупированными территориями на условиях минских договоренностей. В частности:

особый статус;

амнистию;

выборы до восстановления контроля.

Такой вариант предполагает четверть опрошенных – 25,4%.



Почти 39% поддерживают восстановление ОРДЛО по минским договоренностям / Скриншот из видео

Недопустимо воплощать минские договоренности – ответили 44% опрошенных (43,9%).

Нужен диалог с агрессором

В то же время 44,8% украинцев считают, что для прекращения войны на Донбассе необходим диалог с президентом-агрессором Владимиром Путиным.

Некоторые украинцы считают, что нужен диалог с Путиным / Скриншот из видео

Каждый пятый украинец подтвердил, что сотрудничество с президентом России будет вредить Украине – 20,2%. Почти 20% (19,4%) убеждены, что диалог с Путиным не способствует прекращению войны на Донбассе, но и не навредит Украине.

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