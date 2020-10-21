В российских тюрьмах сейчас находятся 76 политических пленных из Украины. Всего в России осуждено и задержано 6 800 наших граждан.

Все 76 пленников Кремля находятся в заключении "по политическим мотивам". Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Обратите внимание Сколько украинцев заключены за границей: ответ МИД

Как украинцы поддерживают пленников Кремля

Украинцы не забывают о пленников Кремля и делают все возможное, чтобы они вернулись на Родину. В октябре активисты запустили новую масштабную акцию в поддержку украинских политзаключенных в России.

Инициаторами акции стали Янина Соколова, Ахтем Сеитаблаев, Оксана Забужко, Римма Зюбина, а также бывшие заложники Кремля, среди которых Олег Сенцов и Игорь Козловский.

Когда возможны новые обмены пленными между Украиной и Россией

29 августа президент Владимир Зеленский встретился с семьями пленников Кремля. Он пообещал, что в Украину вернут всех пленных – "живых и неживых".

8 октября глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что украинская сторона уже передала новые списки для обмена пленными. В них – около 100 человек.

20 октября Зеленский заявил, что процесс освобождение пленных украинцев продолжается.

Обратите внимание! По состоянию на 1 октября в мире задержано 11 968 украинцев, заключено – 6 202 украинца.