За рубежом в местах ограничения свободы находятся 11 968 украинцев. Из них 6 202 – уже осуждены за различные преступления.

Сколько эмигрантов-украинцев работают в мире

Такие данные по состоянию на 1 октября 2020 года. Об этом "Радио Свобода" рассказали в МИД Украины.

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Что касается эмигрантов из Украины, то в ООН еще в 2017 году насчитали таких 5,9 миллиона. Однако в перечень внесли и тех, кто родился на украинской территории, однако здесь не проживает.

Международная организация миграции в 2016 году привела другие цифры. За пределами Украины насчитали более 8 миллионов украинцев.

В Минсоцполитики, в свою очередь, в 2019 году насчитали 3,2 миллиона трудовых мигрантов из Украины – это те, которые работают на постоянной основе. На временных заработках за рубежом находятся от 7 до 9 миллионов человек.

Более двух сотен украинцев заключены в тюрьме на оккупированном Донбассе

Как проинформировали в СБУ, по состоянию на конец апреля 2020 года, на оккупированных территориях Донбасса боевики незаконно удерживали 214 человек. Последний обмен пленными состоялся в апреле 2020 года. Сейчас вопросом обмена занимаются в Трехсторонней контактной группе.