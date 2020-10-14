59% украинцев готовы с оружием в руках отстаивать территориальную целостность нашего государства. В 2019 году таких людей было на 4% меньше, а в 2012 году лишь 33% населения заявили, что готовы защищать Украину.

Людей, которые в случае угрозы, готовы немедленно взяться за оружие больше среди мужчин, а также украинцев среднего возраста и с более высокими доходами. Такие данные опроса обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

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Сколько украинцев считают себя патриотами

85% населения Украины считают себя патриотами, в то же время 12% – противоположного мнения. Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны. Тех, кто считают себя патриотами, относительно больше среди людей старшего возраста.

Как жители Украины относятся ко Дню защитника

69% опрошенных положительно относятся к установлению 14 октября государственного праздника Дня защитника Украины, 23% – нейтрально, и только 5% – негативно.

Лучше всего этот праздник воспринимают жители Запада и Центра. Около 60% опрошенных, которые проживают на Востоке и юге, положительно относятся к празднику, треть – нейтрально, и только 6 – 7% – отрицательно.

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Обратите внимание! Опрос проводили 10 – 12 октября 2020 года методом телефонного интервью. Опрашиваемые проживают на территории Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. В целом опросили 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Подробнее о праздновании Дня защитника Украины читайте в материалах 24 канала.