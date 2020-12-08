В Украине лишь каждый четвертый водитель использует ремни безопасности во время движения автомобиля. Это значительно способствует высокому уровню смертности в ДТП.

В целом уровень пристегивания в Украине составляет 26,04%. Об этом сообщили в Центре демократии и верховенства права.

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По мнению экспертов, причинами низкого уровня пользования ремнями есть предубеждение, побуждающие водителей не пристегиваться, и низкий штраф – 51 гривна.

Эта сумма создает у людей ощущение, что правило о пользовании ремнями несущественно, его можно нарушать. Хотя ценой такого нарушения может быть жизнь,

– заявила директор Центра Олеся Холопик.

Исследование проводили участники Кампании "За безопасные дороги" в 24 городах Украины. В нем приняли участие более 33 тысяч водителей.

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В частности, 25-85% водителей во всех исследованных городах не пристегиваются во время поездки. В то же время у 12 из них этот показатель зачастую составляет 70-80%.

Обратите внимание! С 25 ноября 2020 года в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов. Подробнее об этом – читайте здесь.



Уровень пользования ремнями безопасности / Фото Центра демократии и верховенства права

Согласно результатам исследования, чаще всего водители пристегиваются в Киеве, Днепропетровске, Днепре и Виннице. В то же время менее 18% водителей пользуются ремнями в Черновцах, Кропивницком и Северодонецке.

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Согласно исследованию, в течение 2019-2020 годов использование ремней безопасности почти не улучшилось по сравнению с 2018 годом. Например, в 2019 году общий уровень пристегивания был меньше, чем в 2020 на 2-3%. Однако они могут быть статистической погрешностью.