В главных водохранилищах Крыма и Севастополя осталось лишь 9,8 миллиона кубометров воды. Черпают воду жители оккупированного полуострова фактически только из Чернореченского водохранилища.

Именно там и остались указанные 9,8 миллиона кубометров воды из 64,2 миллиона кубометров, передает "Новая газета".

Это вызвало Питьевой воды в Севастополе хватит до конца года: оккупанты бьют тревогу

Заметим, что уже летом десятки тысяч жителей Крыма получали воду с перебоями. В осенне-зимний сезон подавать ее будут всего один-два раза в неделю.

Ранее оккупационная администрация Севастополя заявляла, что воды хватит еще на 81 день.

Что известно о проблемах Крыма с водой:

До аннексии Россией Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

После того, как Россия ворвалась в Крым, поставки воды прекратили

На полуострове обмелели водохранилища, в частности – Межгорное и Белогорское.

Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.

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